ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Еще одна страна привлекает F-35 для защиты поставок оружия в Украину: НАТО усиливает небо

Понедельник 07 июля 2025 14:19
UA EN RU
Еще одна страна привлекает F-35 для защиты поставок оружия в Украину: НАТО усиливает небо Фото: Нидерланды направят F-35 в Польшу (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

С 1 сентября по 1 декабря над Восточной Европой будут дежурить нидерландские истребители F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Цель - обеспечить безопасную транспортировку западной военной помощи Украине и сдерживать возможные угрозы со стороны России.

В рамках миссии быстрого реагирования НАТО, самолеты круглосуточно будут патрулировать воздушное пространство Альянса.

К нидерландским F-35 присоединится норвежский отряд истребителей. Развертывание осуществляется по запросу Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе.

"Мы делаем это опять же, используя наши самые современные возможности. Развертывая эти голландские F-35 для мониторинга воздушного пространства над Восточной Европой, мы защищаем военную технику, предназначенную для Украины", - подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

В Минобороны страны отметили, что во время предыдущих миссий в Эстонии F-35 эффективно реагировали на воздушные угрозы, включая приближение российских самолетов к воздушному пространству НАТО.

F-35

Это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin.

Его считают одним из самых современных боевых самолетов в мире благодаря малозаметности, высокоточному вооружению и способности действовать в условиях сложной ПВО.

Напомним, что Норвегия усилит свой вклад в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Этой осенью истребители F-35 будут направлены в Польшу и аэропорт Жешув.

Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить сохранение национальной боеготовности и безопасности Норвегии, добавили в Министерстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация НАТО
Новости
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского