Ще одна країна визнала Палестину як державу: якою за ліком стала Португалія

Португалія офіційно визнала Палестинську державу. Раніше це зробили Британія, Канада та Австралія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра закордонних справ Португалії Паулу Рангеля, яку оприлюднили португальські ЗМІ.

Міністр закордонних справ Паулу Рангель офіційно визнав палестинську державу 21 вересня, перебуваючи в Нью-Йорку.

Це рішення того ж дня також ратифікували Велика Британія, Канада та Австралія.

Вони зробили це напередодні конференції, запланованої на понеділок, 22 вересня.

Повідомляється, що станом на цей день 147 країн визнали Палестину як державу, що становить 75 відсотків від усіх членів Організації Об'єднаних Націй.

Визнання Палестини Канадою

Канада стала першою країною G7, яка формально визнала незалежність Палестини.

У своїй заяві прем'єр-міністр Марк Карні зазначив, що з 1947 року політика канадського уряду полягала в підтримці рішення про створення двох держав для досягнення міцного миру на Близькому Сході.

"ХАМАС обікрав палестинський народ, позбавив його життя і свободи, і він жодним чином не може диктувати його майбутнє", - сказав він.

Визнання Палестини Британією

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер опублікував відеозвернення.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і вирішення конфлікту за принципом двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина", - сказав Стармер.

Визнання Палестини Австралією

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе опублікував у соцмережі Х текст свого звернення.

"Співдружність Австралії офіційно визнає незалежну і суверенну державу Палестина. Таким чином, Австралія визнає законні і давні прагнення палестинського народу до створення власної держави", - сказано в заяві.

Альбанезе теж підкреслив, що ХАМАС не повинен відігравати жодної ролі в Палестині.