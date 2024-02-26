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Ще одна країна вирішила вислати зі своєї території росіян

Ілюстративне фото: Шрі-Ланка припинить видачу віз росіянам (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Влада Шрі-Ланки скасовує візи для сотень тисяч росіян, які наразі там перебувають там після вторгнення РФ в Україну. Міграційна служба повідомила, що громадяни РФ повинні виїхати в найближчі два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

За даними видання, за останні два роки після початку повномасштабної війни в Україні на Шрі-Ланку прибули понад 288 000 росіян. Однак наразі не відомо, скільки росіян продовжили своє перебування понад 30-денну тривалість туристичної візи.

Тому було вирішено, що вони повинні виїхати в найближчі два тижні, починаючи з 23 лютого, за межі Шрі-Ланки.

У міністерстві туризму Шрі-Ланки заявили, що вони почали отримувати скарги на деяких російських туристів, які ведуть незареєстрований і незаконний бізнес у південній частині країни.

Нещодавно на Шрі-Ланці стався скандал на тлі шаленої негативної реакції в соціальних мережах на російські підприємства, які ведуть політику "лише для білих".

"Ці підприємства включають бари, ресторани, водні види спорту та послуги з оренди транспортних засобів", - пише видання.

Раніше повідомлялось, що Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам через вторгнення в Україну.

Візи для росіян

Через російське вторгнення в Україну росіянам стало складніше отримати шенгенські візи до багатьох країн, а до окремих - взагалі неможливо. РБК-Україна повідомляло, які країни продовжують видавати найбільше віз росіянам.

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