Еще одна страна решила выслать со своей территории россиян

По данным издания, за последние два года после начала полномасштабной войны в Украину на Шри-Ланку прибыли более 288 000 россиян. Однако пока неизвестно, сколько россиян продлили свое пребывание свыше 30-дневной продолжительности туристической визы.

Поэтому было решено, что они должны уехать в ближайшие две недели, начиная с 23 февраля, за пределы Шри-Ланки.

В министерстве туризма Шри-Ланки заявили, что они начали получать жалобы на некоторых российских туристов, ведущих незарегистрированный и незаконный бизнес в южной части страны.

Недавно на Шри-Ланке произошел скандал на фоне бешеной негативной реакции в социальных сетях на российские предприятия, ведущие политику "лишь для белых".

"Эти предприятия включают бары, рестораны, водные виды спорта и услуги по аренде транспортных средств", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.

Визы для россиян

Из-за российского вторжения в Украину россиянам стало сложнее получить шенгенские визы во многие страны, а в отдельные - вообще невозможно. РБК-Украина сообщало, какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам.

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