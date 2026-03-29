Ще одна країна може увійти до ядерного клубу - і це схвалили США

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, того ж тижня, коли Трамп висунув Ірану ультиматум щодо відмови від ядерної програми, його адміністрація поширила звіт, що передбачає потенційну передачу таких технологій Ер-Ріяду.

Так, минулого місяця Білий дім надіслав до Конгресу тристорінковий звіт, у якому закликав до обміну з Саудівською Аравією чутливими ядерними технологіями. У документі наголошується, що така угода відповідає інтересам безпеки США і водночас дає Вашингтону більше контролю над ядерною програмою королівства.

"Саудівська Аравія є важливим партнером США на Близькому Сході", - йдеться у заяві Білого дому.

Там додали, що угода Трампа із Саудівською Аравією - це "угода щодо мирної ядерної енергії, що враховує ризики, підтверджує взаємну відданість обох країн нерозповсюдженню ядерної зброї та закладає основу для партнерства на наступні десятиліття".

Експерти звинуватили США в подвійних стандартах

Втім, американські експерти з нерозповсюдження ядерної зброї розкритикували такий підхід.

"Це суперечить усім прецедентам, - наголосив Роберт Келлі, колишній директор МАГАТЕ, який керував інспекціями в Іраку та Лівії. - Ідея про те, що адміністрація готова надати Саудівській Аравії можливість робити саме те, за що вони бомбардують Іран, виглядає лицемірною".

У січні "Бюлетень вчених-атомників" перевів "Годинник Судного дня" на 85 секунд до півночі - це найнебезпечніший показник за всю історію. Серед причин називали удари по іранських ядерних об’єктах, плани створення системи "Золотий купол", а також завершення дії останнього договору про контроль над озброєннями між США та Росією.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що можливість отримання ядерної зброї нині відкрито обговорюють навіть держави, які раніше зобов’язувалися її не мати.

"Але більша кількість ядерної зброї в більшій кількості країн не зробить світ безпечнішим - навпаки, - додав він. - Зараз важливіше, ніж будь-коли, дотримуватися норм нерозповсюдження, які так добре служили світові протягом останніх півстоліття".

Наразі ядерними державами вважаються дев’ять країн, однак ще понад 20 мають достатню промислову базу, енергетичні програми та інженерний потенціал, щоб розпочати шлях до створення бомби. Для цього, як зазначається, достатньо 25 кг високозбагаченого урану або 8 кг плутонію.