Ще одна країна ЄС дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ

Удари територією Росії

Останніми тижнями тема застосування Україною західної зброї для нанесення ударів по російських військових об'єктах на території РФ активно обговорюється. Спостерігається зрушення в позиції країн Європейського союзу. Раніше вони не підтримували ідею таких ударів, але зараз риторика змінюється.

Так, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив про необхідність надати Україні право завдавати ударів по Росії західною зброєю. Він наголосив, що такі удари будуть "законними та пропорційними", якщо будуть спрямовані на військові об'єкти.

Варто зазначити, що ця позиція не є єдиною для всіх країн ЄС. Деякі країни, такі як Угорщина, як і раніше, виступають проти подібних ударів.

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