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Ще одна країна ЄС дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ

Фото: глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна може завдати удару по Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Uusi Suomi.

За її словами, країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони", - заявила Валтонен. 

Удари територією Росії

Останніми тижнями тема застосування Україною західної зброї для нанесення ударів по російських військових об'єктах на території РФ активно обговорюється. Спостерігається зрушення в позиції країн Європейського союзу. Раніше вони не підтримували ідею таких ударів, але зараз риторика змінюється.

Так, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив про необхідність надати Україні право завдавати ударів по Росії західною зброєю. Він наголосив, що такі удари будуть "законними та пропорційними", якщо будуть спрямовані на військові об'єкти.

Варто зазначити, що ця позиція не є єдиною для всіх країн ЄС. Деякі країни, такі як Угорщина, як і раніше, виступають проти подібних ударів.

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