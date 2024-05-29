Еще одна страна ЕС разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ

Удары по территории России

В последние недели тема применения Украиной западного оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории РФ активно обсуждается. Наблюдается сдвиг в позиции стран Европейского союза. Ранее они не поддерживали идею таких ударов, но сейчас риторика меняется.

Так, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости предоставить Украине право наносить удары по России западным оружием. Он подчеркнул, что такие удары будут "законными и пропорциональными", если будут направлены на военные объекты.

Стоит отметить, что данная позиция не является единой для всех стран ЕС. Некоторые страны, такие как Венгрия, по-прежнему выступают против подобных ударов.

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