Ще одна чиновниця МСЕК під слідством: "забула" задекларувати майно на 3 млн гривень

Колишній керівниці Дніпропетровської обласної МСЕК оголосили підозру. ЇЇ підозрюю у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як встановили працівники ДБР у взаємодії з НАЗК, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові.

Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

ДБР встановило, що вказана у декларації інформація про гроші чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.

Фігурантці оголосили підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Їй загрожує позбавлення волі на строк до двох років.



Фото: ексголові Дніпропетровської МСЕК вручили підозру (dbr.gov.ua)