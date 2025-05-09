Ще одна чиновниця МСЕК під слідством: "забула" задекларувати майно на 3 млн гривень
Колишній керівниці Дніпропетровської обласної МСЕК оголосили підозру. ЇЇ підозрюю у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Як встановили працівники ДБР у взаємодії з НАЗК, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові.
Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.
ДБР встановило, що вказана у декларації інформація про гроші чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.
Фігурантці оголосили підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Їй загрожує позбавлення волі на строк до двох років.
Фото: ексголові Дніпропетровської МСЕК вручили підозру (dbr.gov.ua)
Справа голови Хмельницької МСЕК
Нагадаємо, восени 2024 року правоохоронці викрили голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у сім'ї Тетяни Крупи вилучили майже 6 млн доларів готівкою в різних валютах.
Наразі Крупа знаходиться під слідством та перебуває в СІЗО. Її справа дала поштовх до викриття інших посадовців МСЕК у різних регіонах України.
Пізніше з'ясувалося, що за схемою Крупи 50 прокурорів Хмельницької області отримали фіктивні довідки про інвалідність. Через скандал тодішній генеральний прокурор Андрій Костін пішов у відставку.
Згодом в Україні реформували структури МСЕК, замінивши їх експертними групами для оцінки й підтвердження інвалідності.
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