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Ще одна азійська країна перейшла для українців до табору ворожих

Фото: Індія вважається українцями ворожою країною (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на початок 2024 року українці переважно негативно ставляться негативно до шести країн світу. Баланс ставлення до Індії (різниця між позитивними та негативними оцінками) становить мінус 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Найгірше українці ставляться до Росії (-92,6%) та її союзників - Білоусі (-79,5%), Ірану (-72,3%), Китаю (-54,2%) та Угорщини (-28,6%).

Найкраще ставлення до європейських країн, які підтримують Україну у боротьбі з російським вторгненням, - Литви (+85,8%), Латвії (+84,8%), Великої Британії (+83,8%), Німеччини (+82,4%).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема купуючи її нафту, яка приносить доходи для військової машини Кремля.

За даними групи "Рейтинг", станом на лютий 2024 року більшість громадян вважає дружніми до України США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%).

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Індія