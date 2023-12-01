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Ще один український ФК припиняє свою діяльність: що відомо

П'ятниця 01 грудня 2023 14:48
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Ще один український ФК припиняє свою діяльність: що відомо Футболісти "Ниви"" (фото: instagram.com/nyva_buzova)
Автор: Анна Шиканова

Футбольний клуб "Нива" з села Бузова Бучанського району, який виступає в Першій лізі чемпіонату України, припиняє існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спортивного журналіста Володимира Звєрова в Telegram-каналі.

Що відомо про зняття "Ниви" з чемпіонату

За інформацією журналіста, клуб Першої ліги припиняє власну діяльність на період війни.

"За словами головного тренера "Ниви" Ігоря Жабченка, президент клубу Октай Ефендієв не проти відновити роботу клубу після війни, після перемоги. А зараз планує більше коштів спрямовувати на ЗСУ", - пише Звєров.

Ще один український ФК припиняє свою діяльність: що відомо

Футболісти "Ниви" (фото: instagram.com/nyva_buzova)

Зауважимо, що "Нива" з Бузової за підсумками першого етапу Першої ліги вийшла до верхньої 10-ки команд, які навесні будуть розігрувати путівки в УПЛ.

Ще один український ФК припиняє свою діяльність: що відомо

Футболісти "Ниви" (фото: instagram.com/nyva_buzova)

Додамо, що "Нива" була заснована в 1980 році. Команда декілька разів припиняла своє існування, особливо довгим був період відсутності з 2009-го по 2017 рік у зв'язку з реконструкцією "Шкільного" стадіону.

У вересні 2019 року президентом клубу став Октай Ефендієв. У короткі терміни був побудований домашній стадіон “Бузова Арена” та спортивна база в центрі села.

Також після 12-річної перерви клуб повернувся на рівень обласних змагань.

З 2022 року клуб виступав в Другій лізі, де виграв “золото" і за підсумками сезону вперше вийшов у Першу лігу.

Ще один український ФК припиняє свою діяльність: що відомо

Футболісти "Ниви" (фото: instagram.com/nyva_buzova)

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