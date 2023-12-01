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Еще один украинский ФК прекращает свою деятельность: что известно

Пятница 01 декабря 2023 14:48
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Еще один украинский ФК прекращает свою деятельность: что известно Футболисты "Нивы" (фото: instagram.com/nyva_buzova)
Автор: Анна Шиканова

Футбольный клуб "Нива" из села Бузова Бучанского района, выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, прекращает существование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спортивного журналиста Владимира Зверева в Telegram-канале.

Что известно о снятии "Нивы" с чемпионата

По информации журналиста, клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны.

"По словам главного тренера "Нивы" Игоря Жабченко, президент клуба Октай Эфендиев не прочь возобновить работу клуба после войны, после победы. А сейчас планирует больше средств направлять на ВСУ", - пишет Зверов.

Еще один украинский ФК прекращает свою деятельность: что известно

Футболисты "Нивы" (фото: instagram.com/nyva_buzova)

Отметим, что "Нива" из Бузовой по итогам первого этапа Первой лиги вышла в верхнюю десятку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.

Еще один украинский ФК прекращает свою деятельность: что известно

Футболисты "Нивы" (фото: instagram.com/nyva_buzova)

Добавим, что "Нива" была основана в 1980 году. Команда несколько раз прекращала свое существование, особенно долгим был период отсутствия с 2009 по 2017 год в связи с реконструкцией "Школьного" стадиона.

В сентябре 2019 года президентом клуба стал Октай Эфендиев. В короткие сроки был построен домашний стадион Бузовая Арена и спортивная база в центре села.

Также после 12-летнего перерыва клуб вернулся на уровень областных соревнований.

С 2022 года клуб выступал во Второй лиге, где выиграл золото и по итогам сезона впервые вышел в Первую лигу.

Еще один украинский ФК прекращает свою деятельность: что известно

Футболисты "Нивы" (фото: instagram.com/nyva_buzova)

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