Ще один республіканець знявся з передвиборчих перегонів у США

Кандидат від Республіканської партії Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента США. Він розпочав компанію з найбільшим бюджетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Сенатор Тім Скотт, один із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, оголосив у неділю ввечері про своє рішення вийти з перегонів. Він зробив це приблизно за два місяці до того, як в Айові розпочнуться попередні збори, які є першим етапом праймеріз.
вирішив вийти з гонки, оскільки його рейтинги в опитуваннях не покращувалися, а на третьому праймеріз він не досяг успіху.
Незважаючи на те, що Скотт розпочав кампанію з найбільшим бюджетом, він не зміг знайти свою аудиторію та виділитися серед інших кандидатів.
У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.
На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:
Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.
Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до COVID-19. Крісті - колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.
Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.
Раніше ми повідомляли, що колишній віце-президент США Майк Пенс зняв свою кандидатуру з виборів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.