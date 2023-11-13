Ще один республіканець знявся з передвиборчих перегонів у США

Сенатор Тім Скотт, один із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, оголосив у неділю ввечері про своє рішення вийти з перегонів. Він зробив це приблизно за два місяці до того, як в Айові розпочнуться попередні збори, які є першим етапом праймеріз.

вирішив вийти з гонки, оскільки його рейтинги в опитуваннях не покращувалися, а на третьому праймеріз він не досяг успіху.

Незважаючи на те, що Скотт розпочав кампанію з найбільшим бюджетом, він не зміг знайти свою аудиторію та виділитися серед інших кандидатів.

У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.

На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:

Дональд Трамп , колишній президент США

, колишній президент США Дуг Бергам , губернатор Північної Дакоти

, губернатор Північної Дакоти Рон Десантіс , губернатор Флориди

, губернатор Флориди Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі

Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.

Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до COVID-19. Крісті - колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що колишній віце-президент США Майк Пенс зняв свою кандидатуру з виборів.