Еще один республиканец снялся из предвыборной гонки в США

Кандидат от Республиканской партии Тим Скотт снялся с предвыборной гонки президента США. Он начал компанию с наибольшим бюджетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Сенатор Тим Скотт, один из кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, объявил в воскресенье вечером о своем решении выйти из гонки. Он сделал это примерно за два месяца до того, как в Айове начнутся предварительные собрания, которые являются первым этапом праймериз.
решил выйти из гонки, поскольку его рейтинги в опросах не улучшались, а на третьем праймериз он не добился успеха.
Несмотря на то, что Скотт начал кампанию с самым большим бюджетом, он не смог найти свою аудиторию и выделиться среди других кандидатов.
В выборах участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. На данный момент за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.
На 13 ноября 2023 года в выборах президента США 2024 года от Республиканской партии участвуют следующие известные кандидаты:
Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он имеет высокий уровень поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.
Бергам известен своей консервативной позицией по вопросам безопасности и иммиграции. Десантис является популярным губернатором Флориды, который известен своим жестким подходом к COVID-19. Кристи - бывший губернатор Нью-Джерси, который известен своей способностью привлекать независимых избирателей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее, мы сообщали, что бывший вице-президент США Майк Пенс снял свою кандидатуру с выборов.
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