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Еще один республиканец снялся из предвыборной гонки в США

Фото: Тим Скотт (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Кандидат от Республиканской партии Тим Скотт снялся с предвыборной гонки президента США. Он начал компанию с наибольшим бюджетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сенатор Тим Скотт, один из кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, объявил в воскресенье вечером о своем решении выйти из гонки. Он сделал это примерно за два месяца до того, как в Айове начнутся предварительные собрания, которые являются первым этапом праймериз.

решил выйти из гонки, поскольку его рейтинги в опросах не улучшались, а на третьем праймериз он не добился успеха.

Несмотря на то, что Скотт начал кампанию с самым большим бюджетом, он не смог найти свою аудиторию и выделиться среди других кандидатов.

В выборах участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. На данный момент за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.

На 13 ноября 2023 года в выборах президента США 2024 года от Республиканской партии участвуют следующие известные кандидаты:

  • Дональд Трамп, бывший президент США
  • Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты
  • Рон Десантис, губернатор Флориды
  • Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси

Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он имеет высокий уровень поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.

Бергам известен своей консервативной позицией по вопросам безопасности и иммиграции. Десантис является популярным губернатором Флориды, который известен своим жестким подходом к COVID-19. Кристи - бывший губернатор Нью-Джерси, который известен своей способностью привлекать независимых избирателей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее, мы сообщали, что бывший вице-президент США Майк Пенс снял свою кандидатуру с выборов. 

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