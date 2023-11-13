Ще один республіканець знявся з передвиборчих перегонів у США

Кандидат від Республіканської партії Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента США. Він розпочав компанію з найбільшим бюджетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Сенатор Тім Скотт, один із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, оголосив у неділю ввечері про своє рішення вийти з перегонів. Він зробив це приблизно за два місяці до того, як в Айові розпочнуться попередні збори, які є першим етапом праймеріз.

Сенатор від Південної Кароліни зробив несподівану заяву у програмі "Недільний вечір в Америці" з Треєм Гауді. Скотт вирішив вийти з гонки, оскільки його рейтинги в опитуваннях не покращувалися, а на третьому праймеріз він не досяг успіху.

Представник його передвиборчого штабу Натан Бренд підтвердив цю новину агенції Associated Press. Після інтерв'ю ведучий шоу Гауді сказав, що ця заява його здивувала.

Незважаючи на те, що Скотт розпочав кампанію з найбільшим бюджетом, він не зміг знайти свою аудиторію та виділитися серед інших кандидатів.

Вибори 2024 у США

У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.

На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:

Дональд Трамп , колишній президент США

, колишній президент США Дуг Бергам , губернатор Північної Дакоти

, губернатор Північної Дакоти Рон Десантіс , губернатор Флориди

, губернатор Флориди Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі

Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.

Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до COVID-19. Крісті - колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що колишній віце-президент США Майк Пенс зняв свою кандидатуру з виборів.