Еще один республиканец снялся из предвыборной гонки в США

Кандидат от Республиканской партии Тим Скотт снялся с предвыборной гонки президента США. Он начал компанию с наибольшим бюджетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Сенатор Тим Скотт, один из кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, объявил в воскресенье вечером о своем решении выйти из гонки. Он сделал это примерно за два месяца до того, как в Айове начнутся предварительные собрания, которые являются первым этапом праймериз.

Сенатор от Южной Каролины сделал неожиданное заявление в программе "Воскресный вечер в Америке" с Треем Гауди. Скотт решил выйти из гонки, поскольку его рейтинги в опросах не улучшались, а на третьем праймериз он не добился успеха.

Представитель его предвыборного штаба Натан Брэнд подтвердил эту новость агентству Associated Press. После интервью ведущий шоу Гауди сказал, что это заявление его удивило.

Несмотря на то, что Скотт начал кампанию с самым большим бюджетом, он не смог найти свою аудиторию и выделиться среди других кандидатов.

Выборы 2024 в США

В выборах участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. На данный момент за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.

На 13 ноября 2023 года в выборах президента США 2024 года от Республиканской партии участвуют следующие известные кандидаты:

Дональд Трамп , бывший президент США

, бывший президент США Дуг Бергам , губернатор Северной Дакоты

, губернатор Северной Дакоты Рон Десантис , губернатор Флориды

, губернатор Флориды Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси

Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он имеет высокий уровень поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.

Бергам известен своей консервативной позицией по вопросам безопасности и иммиграции. Десантис является популярным губернатором Флориды, который известен своим жестким подходом к COVID-19. Кристи - бывший губернатор Нью-Джерси, который известен своей способностью привлекать независимых избирателей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее, мы сообщали, что бывший вице-президент США Майк Пенс снял свою кандидатуру с выборов.