UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Черговий рекорд. Вартість Bitcoin перевищила 86 тисяч доларів

Ілюстративне фото: вартість Bitcoin перевищила 86 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вартість Bitcoin продовжує встановлювати нові рекорди після того, як на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп. Нині ціна криптовалюти становить понад 86 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як звернуло увагу видання, з моменту виборів минулого тижня курс Bitcoin зріс більш ніж на 25%. При цьому практично щодня фіксувалися нові рекорди вартості.

За даними Bloomberg, ціна криптовалюти за сьогодні піднялася на 8,4% до безпрецедентної позначки 86 633 долари. Це найбільший стрибок з того часу, як на наступний день після виборів ціна зросла майже на 10%.

Таке зростання вартості Bitcoin пояснюється тим, що під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів. Це передбачає створення стратегічного запасу Bitcoin і не лише.

Перемога Трампа на виборах

Нагадаємо, минулого тижня, незважаючи на прогнози про рівну боротьбу між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, кандидат від республіканців переміг розгромно. Зокрема, він здобув верх у всіх хитких штатах, від яких фактично залежав результат виборів.

Як розповів у коментарі РБК-Україна Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку, перемога Трампа не може прямо вплинути на курс долара в Україні.

За його словами, головним ризиком є те, що один із кандидатів у разі своєї перемоги може скоротити/скасувати допомогу США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБіткоін