RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Очередной рекорд. Стоимость Bitcoin превысила 86 тысяч долларов

Иллюстративное фото: стоимость Bitcoin превысила 86 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Стоимость Bitcoin продолжает устанавливать новые рекорды после того, как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп. Сейчас цена криптовалюты составляет более 86 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как обратило внимание издание, с момента выборов на прошлой неделе курс Bitcoin вырос более чем на 25 %. При этом практически каждый день фиксировались новые рекорды стоимости.

По данным Bloomberg, цена криптовалюты за сегодня поднялась на 8,4 % до беспрецедентной отметки в 86 633 доллара. Это самый большой скачок с тех пор, как на следующий день после выборов цена выросла почти на 10%. 

Такой рост стоимости Bitcoin объясняется тем, что в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов. Это предусматривает создание стратегического запаса Bitcoin и не только. 

Победа Трампа на выборах

Напомним, на прошлой неделе, несмотря на прогнозы о равной борьбе между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, кандидат от республиканцев победил разгромно. В частности, он одержал верх во всех колеблющихся штатах, от которых фактически зависел результат выборов.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка, победа Трампа не может прямо повлиять на курс доллара в Украине.

По его словам, главные риск состоит в том, что один из кандидатов в случае своей победы может сократить/отменить помощь США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБиткоин