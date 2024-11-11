Очередной рекорд. Стоимость Bitcoin превысила 86 тысяч долларов

Стоимость Bitcoin продолжает устанавливать новые рекорды после того, как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп. Сейчас цена криптовалюты составляет более 86 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как обратило внимание издание, с момента выборов на прошлой неделе курс Bitcoin вырос более чем на 25 %. При этом практически каждый день фиксировались новые рекорды стоимости.
По данным Bloomberg, цена криптовалюты за сегодня поднялась на 8,4 % до беспрецедентной отметки в 86 633 доллара. Это самый большой скачок с тех пор, как на следующий день после выборов цена выросла почти на 10%.
Такой рост стоимости Bitcoin объясняется тем, что в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов. Это предусматривает создание стратегического запаса Bitcoin и не только.
Напомним, на прошлой неделе, несмотря на прогнозы о равной борьбе между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, кандидат от республиканцев победил разгромно. В частности, он одержал верх во всех колеблющихся штатах, от которых фактически зависел результат выборов.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка, победа Трампа не может прямо повлиять на курс доллара в Украине.
По его словам, главные риск состоит в том, что один из кандидатов в случае своей победы может сократить/отменить помощь США.
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