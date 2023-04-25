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Ще один приклад репресій: Зеленський відреагував на затримання правозахисника в Криму

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 22:28
Ще один приклад репресій: Зеленський відреагував на затримання правозахисника в Криму Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогоднішнє затримання російськими силовиками кримського активіста Абдурешіта Джеппарова є ще одним прикладом репресій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Крим… Сьогодні окупанти увірвалися в будинок Абдурешита Джеппарова. Він один із представників кримськотатарського національного руху, правозахисник, громадянин України", - йдеться у заяві.

За словами Зеленського, де він зараз і що з ним - невідомо. Президент сказав, що це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей.

"Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією", - додав президент України.

Нагадаємо, що російські силовики затримали кримського активіста Абдурешіта Джеппарова після обшуку у його будинку у вівторок, 25 квітня.

До цього повідомлялось, що 19 березня під окупованим Сімферополем невідомі викрали кримського татарина Таїра Сейдаметова.

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