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Чергова зірка збірної України ризикує пропустити матч Ліги націй

Фото: Тарас Степаненко (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Футболісти національної команди України прибули до польського міста Познань, де 11 жовтня зіграють номінально домашній поєдинок Ліги націй УЄФА проти Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

У першому тренуванні взяли участь усі гравці, викликані Сергієм Ребровим до складу. Втім, один футболіст готувався окремо від загальної групи.

Річ про півзахисника донецького "Шахтаря" Тараса Степаненка. У досвідченого футболіста – пошкодження медіальної колатеральної зв'язки колінного суглобу. Участь 35-річного хавбека в поєдинку з Грузією наразі під питанням. Тренерський штаб розраховує на повне відновлення гравця до другого матчу жовтневої сесії – проти команди Чехії.

У найближчі дні "синьо-жовті" проведуть два номінально домашні матчі у групі В1 Ліги націй 2024/2025. Обидві зустрічі відбудуться в Польщі. 11 жовтня у Познані підопічні Реброва зіграють поєдинок проти Грузії. А 14-го у Вроцлаві зустрінуться з командою Чехії.

Фото: Перше тренування у Познані (УАФ)

Раніше підготували огляд, як Україна грала проти збірної Грузії до Ліги націй.

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Сергій РебровФутболЛіга націй