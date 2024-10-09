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Очередная звезда сборной Украины рискует пропустить матч Лиги наций

Познань, Среда 09 октября 2024 11:31
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Очередная звезда сборной Украины рискует пропустить матч Лиги наций Фото: Тарас Степаненко (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Футболисты национальной команды Украины прибыли в польский город Познань, где 11 октября сыграют номинально домашний поединок Лиги наций УЕФА против Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В первой тренировке приняли участие все игроки, вызванные Сергеем Ребровым в состав. Впрочем, один футболист готовился отдельно от общей группы.

Речь идет о полузащитнике донецкого "Шахтера" Тарасе Степаненко. У опытного футболиста – повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Участие 35-летнего хавбека в поединке с Грузией под вопросом. Тренерский штаб рассчитывает на полное восстановление игрока до второго матча октябрьской сессии - против команды Чехии.

В ближайшие дни "сине-желтые" проведут два номинально домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/2025. Обе встречи пройдут в Польше. 11 октября в Познани подопечные Реброва сыграють поединок против Грузии. А 14 во Вроцлаве встретятся с командой Чехии.

Очередная звезда сборной Украины рискует пропустить матч Лиги нацийОчередная звезда сборной Украины рискует пропустить матч Лиги нацийФото: Первая тренировка в Познани (УАФ)

Ранее подготовили обзор, как Украина играла против сборной Грузии в Лигу наций.

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Сергей Ребров Футбол Лига наций
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