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Ще один день без відключень: в "Укренерго" не вводять графіки на 12 вересня

Фото: в Україні не будуть вимикати світло 12 вересня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 12 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Це вже шостий день без відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 12 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - сказано в повідомленні від "Укренерго".

Українців закликають раціонально споживати електроенергію та не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів, особливо в години пікового навантаження з 18:00 до 22:00.

Крім того, після масованого обстрілу 26 серпня графіки відключень електроенергії в Україні не будуть застосовуватись вже шість днів.

Відключення світла в Україні

Після весняних ударів Росії по енергетиці понад 80% генераційних потужностей України було знищено, і ситуація з відключеннями залишалася складною. У липні запустили два енергоблоки на АЕС, але після ударів 26 серпня знову ввели графіки відключень. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Шмигаль попередив, що Росія готує нові атаки на енергосистему, ймовірно з використанням ракет і дронів.

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