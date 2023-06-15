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Ще міцнішаємо. Зеленський прокоментував останнє засідання у форматі "Рамштайн"

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Четвер 15 червня 2023 23:44
Ще міцнішаємо. Зеленський прокоментував останнє засідання у форматі "Рамштайн" Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбулась в Брюсселі сьогодні, 15 червня, пройшла доволі результативно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"І до речі, черговий "Рамштайн" сьогодні пройшов доволі результативно. Ще міцнішаємо!" - заявив президент.

13-та зустріч в форматі "Рамштайн"

Сьогодні в Брюсселі відбулася 13 зустріч у форматі "Рамштайн", на яких обговорюють поточні військові потреби України і надають необхідну допомогу.

На цьому "Рамштайні", зокрема, обговорювали коаліцію літаків та навчання українських пілотів. За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, їх навчання вже стартували.

Також Британія, Данія, Нідерланди та США заявили про новий пакет військової допомоги Україні. До нього ввійдуть системи ППО і ракети малої та середньої дальності до них.

Подробиці про засідання "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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