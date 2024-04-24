UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 880 російських загарбників, і таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабної військової агресії склали вже близько 461 940 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 24 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 461940 (+880) осіб ліквідовано;
  • танків - 7242 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 13928 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 11808 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1048 (+2) од.;
  • засоби ППО - 771 (+2) од.;
  • літаків - 348 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9439 (+32) од.;
  • крилаті ракети - 2117 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15892 (+47) од.;
  • спеціальна техніка - 1944 (+8).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 квітня розповіли, що в Україні на фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

У військовому командування зазначили, що загалом окупанти завдали 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили близько 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в Україні