Ще майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Українські захисники за добу ліквідували ще 880 російських загарбників, і таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабної військової агресії склали вже близько 461 940 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 24 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.04.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 квітня розповіли, що в Україні на фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.
У військовому командування зазначили, що загалом окупанти завдали 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили близько 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.
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