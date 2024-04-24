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Еще почти 900 оккупантов за сутки. Генштаб обновил потери росармии в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 880 российских захватчиков, и таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабной военной агрессии составили уже около 461 940 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю постройку Генерального штаба ВСУ 24 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 461940 (+880) человек ликвидировано;
  • танков - 7242 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13928 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем - 11808 (+43) ед.;
  • РСЗО - 1048 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 771 (+2) ед.;
  • самолетов - 348 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32) ед.;
  • крылатые ракеты - 2117 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15892 (+47) ед.;
  • специальная техника - 1944 (+8).

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней своде 24 апреля рассказали, что в Украине на фронте за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение.

В военном командовании отметили, что всего оккупанты нанесли 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили около 76 обстрелов с РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

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