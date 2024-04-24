Еще почти 900 оккупантов за сутки. Генштаб обновил потери росармии в Украине

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 880 российских захватчиков, и таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабной военной агрессии составили уже около 461 940 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю постройку Генерального штаба ВСУ 24 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составили:
Напомним, в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней своде 24 апреля рассказали, что в Украине на фронте за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение.
В военном командовании отметили, что всего оккупанты нанесли 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили около 76 обстрелов с РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.
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