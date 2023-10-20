Ще майже 1400 окупантів, 55 танків та 120 ББМ. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 292060 (+1380) осіб ліквідовано,

танків - 047 (+55) од.,

бойових броньованих машин - 9557 (+120) од.,

артилерійських систем - 7012 (+29) од.,

РСЗВ - 822 (+4) од.,

засоби ППО - 548 од.,

літаків - 320 од.,

вертольотів - 324 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8) од.,

крилаті ракети - 1535 (+1) од.,

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9370 (+33) од.,

спеціальна техніка – 985 од.

Ситуація на фронті 20 жовтня

Як йдеться в ранковому зведенні Генштабу, минулої доби сталося 90 бойових зіткнень на фронтах. Військові ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 4 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника.