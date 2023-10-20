Еще почти 1400 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ. Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 1380 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в живой силе составили около 292060 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танка и 120 ББМ противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:
Как говорится в утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений на фронтах. Военные ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, подразделения ракетных войск ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств противника.
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