Ще корабель, 21 танк і понад 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських загарбників, тож загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в Україну збільшилися до близько 420 270 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще один корабель, 21 танк та 50 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні розповіли, що на фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Військові зазначили, що російські загарбники тиснуть на двох напрямках у Донецькій області.
Також зазначалося, що авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. А підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".
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