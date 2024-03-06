Ще корабель, 21 танк і понад 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 420270 (+1250) осіб ліквідовано;

танків - 6678 (+21) од.;

бойових броньованих машин - 12728 (+40) од.;

артилерійських систем - 10308 (+50) од.;

РСЗВ - 1008 (+1) од.;

засоби ППО - 701 (+1) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7921 (+58) од.;

крилаті ракети - 1918 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 (+1) од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13479 (+56) од.;

спеціальна техніка - 1642 (+12) од.

Ситуація на фронті 6 березня

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні розповіли, що на фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Військові зазначили, що російські загарбники тиснуть на двох напрямках у Донецькій області.

Також зазначалося, що авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. А підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".