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Ще корабель, 21 танк і понад 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських загарбників, тож загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в Україну збільшилися до близько 420 270 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще один корабель, 21 танк та 50 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 420270 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 6678 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин - 12728 (+40) од.;
  • артилерійських систем - 10308 (+50) од.;
  • РСЗВ - 1008 (+1) од.;
  • засоби ППО - 701 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7921 (+58) од.;
  • крилаті ракети - 1918 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 (+1) од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13479 (+56) од.;
  • спеціальна техніка - 1642 (+12) од.

Ситуація на фронті 6 березня

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні розповіли, що на фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Військові зазначили, що російські загарбники тиснуть на двох напрямках у Донецькій області.

Також зазначалося, що авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. А підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".

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Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна Росії проти України