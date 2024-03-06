Еще корабль 21 танк и более 1200 оккупантов: Генштаб обязан потери России в Украине

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1250 российских захватчиков, так что общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до около 420 270 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще один корабль, 21 танк и 50 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке рассказали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 86 боевое столкновение. Военные отметили, что российские захватчики давят на двух направлениях в Донецкой области.
Также отмечалось, что авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. А подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.