Ще є час. Стефанішина вважає, що можна уникнути блокування кордону з Польщею

Коментуючи ситуацію із розсипаним українським зерном на польсько-українському кордоні, Стефанішина наголосила, що умови торгівлі між країнами Україна визначала і визначає лише на рівні Європейського союзу, поважаючи правила.

Ці правила, за словами віцепрем'єра, мають дотримуватись всіма сторонами.

"Угода про Асоціацію дає весь арсенал інструментів, який можна використати для врегулювання цих питань", - додала вона.

За словами Стефанішиної, українська сторона налаштована підтримувати прямий діалог із польськими партнерами задля врегулювання питання.

Вона також повідомила, що вже відбулися зустрічі з керівництвом Польщі на найвищому рівні.

"Ми чітко розуміємо, що економічного у цих протестів мало. Європейська комісія підтвердила, що немає загрози ринку, нове рішення про продовження торгових преференцій щодо України містить чіткі запобіжники від перевищення обсягів імпорту, які можуть загрожувати внутрішньому ринку ЄС та окремих країн-членів", - пояснила віцепрем'єр.

Більше того, Стефанішина зауважила, що в розблокуванні цього питання найбільший крок зробила саме Україна.

"Ми розблокували Чорне море. Тому, саме у цих умовах зараз, ця риторика дуже сумна, не говорячи вже про емоційний компонент того, що для українців зерно має сакральне значення так само як маца для євреїв”, - пояснила вона.

Днями польські фермери заявили, що 20 лютого заблокують всі пункти пропуску на кордоні з Україною, однак на думку Стефанішиної, ще можна цьому запобігти.

"Блокування кордону можна уникнути, є ще час до 20 лютого для вжиття заходів", - зазначила віцепрем'єр.

Блокада українсько-польського кордону

Нагадаємо, 6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Проте у вівторок, 13 лютого, польські фермери заявили, що заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Мова також про підʼїзди до залізничних станцій і морських портів.

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