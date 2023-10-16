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Ще у двох областях України анонсували старт опалювального сезону

Фото: Опалювальний сезон розпочнеться у Луцьку та Черкасах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні через похолодання почали підключати будники до централізованого опалення. Найближчим часом опалювальний сезон розпочнеться в Луцьку та Черкасах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої влади.

Луцьк

"Від середи, 18 жовтня розпочинаємо опалювальний сезон в нашій громаді. Найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім - усім іншим споживачам", - написав мер Луцька Ігор Поліщук в Telegram.

За його словами, технологічний процес від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо споживачу може зайняти до 3 діб.

Черкаси

У дитячі садочки Черкас почали подавати тепло з 16 жовтня, повідомила заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна.

На минулому тижні опалювальний сезон розпочали у деяких об'єктах соціальної інфраструктури.

Щодо житлових будинків, то вони отримають опалення відповідно до погодних умов, заявила Чубіна.

Опалювальний сезон

Стандартна дата початок опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві температура знизиться до 8 градусів 17 жовтня, а на заході - 16 жовтня, хоча на півдні поки може бути тепліше.

Влада Києва вирішила розпочати опалювальний сезон з 16 жовтня.

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Опалювальный сезонЛуцькЧеркаси