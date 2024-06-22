Ще дві країни приєдналися до декларації саміту миру

Ще дві країни приєдналися до рішення першого саміту миру України. Декларацію підтримали Барбадос і Маршаллові Острови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter (Х).

"Я вдячний Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за приєднання до підсумкового комюніке інавгураційного саміту миру", - заявив глава держави. Зеленський розраховує на спільну роботу з острівними державами над питаннями, щодо екологічної та продовольчої безпеки. Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного саміту миру. Президент наголосив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб їх кількість зростала. "Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх країн світу. Кожен може зробити свій внесок", - додав Зеленський.