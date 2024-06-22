Еще две страны присоединились к декларации саммита мира

Еще две страны присоединились к решению первого саммита мира Украины. Декларацию поддержали Барбадос и Маршалловы Острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter (Х).

"Я благодарен Барбадосу и Республике Маршалловы Острова за присоединение к итоговому коммюнике инаугурационного саммита мира", - заявил глава государства. Зеленский рассчитывает на совместную работу с островными государствами над вопросами экологической и продовольственной безопасности. Это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного саммита мира. Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над тем, чтобы их количество росло. "Мы ценим наших партнеров из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех стран мира. Каждый может внести свой вклад", - добавил Зеленский.