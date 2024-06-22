Еще две страны присоединились к декларации саммита мира
Еще две страны присоединились к решению первого саммита мира Украины. Декларацию поддержали Барбадос и Маршалловы Острова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter (Х).
"Я благодарен Барбадосу и Республике Маршалловы Острова за присоединение к итоговому коммюнике инаугурационного саммита мира", - заявил глава государства.
Зеленский рассчитывает на совместную работу с островными государствами над вопросами экологической и продовольственной безопасности.
Это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного саммита мира. Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над тем, чтобы их количество росло.
"Мы ценим наших партнеров из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех стран мира. Каждый может внести свой вклад", - добавил Зеленский.
Первый саммит мира
Первый украинский саммит мира состоялся в минувшие выходные в Швейцарии. На нем присутствовали представители 100 стран и организаций.
По результатам саммита мира была принята совместная декларация. Ее поддержали не все участники. В частности, подписать коммюнике отказались Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.
Украина не исключала участия России во время второго саммита мира. Однако глава МИД отмечает, что прямых контактов со страной-агрессором не будет.
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