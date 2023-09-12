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Ще два корпуси Києво-Печерської лаври повернули під контроль держави

Вівторок 12 вересня 2023 23:19
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Ще два корпуси Києво-Печерської лаври повернули під контроль держави Фото: комісія повернула ще два корпуси Києво-Печерської лаври (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

12 вересня комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" повернула 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври у державне користування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури.

Раніше там розташовувалась Київська духовна академія та семінарія УПЦ МП, наразі вони звільнили приміщення заповідника.

Станом на сьогодні, під контроль держави повернули 13 з близько 40 повноцінних споруд, якими користувався монастир. Всього під контролем УПЦ МП знаходилось 79 об'єктів, серед яких були також підпірні стінки, замощення та МАФи.

Ситуація у Києво-Печерській лаврі

29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП, після чого представники монастиря ще довгий час не хотіли покидати територію Лаври.

Мінкульт направив туди комісію для інвентаризації, однак віряни та ченці всіляко перешкоджали їхній роботі. Пізніше, 5 липня, доступ до Нижньої лаври обмежили для відвідувачів.

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