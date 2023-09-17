Ще у чотирьох областях відкрили онлайн-запис на іспит з водіння: як оформити талон
Фото: Ще у чотирьох областях відкрили онлайн-запис на іспит з водіння: як оформити талон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Доступ до онлайн-запису на практичні іспити з водіння став доступний ще в чотирьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Як пише МВС, кандидати у водії можуть замовити онлайн талон, який генерується на 14 днів вперед, в Києві й:
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Полтавській;
- Чернігівській;
- Львівській;
- Київській;
- Одеській;
- Вінницькій;
- Рівненській;
- Житомирській;
- Кіровоградській;
- Сумській областях.
"Запис на практичний іспит в інших сервісних центрах можливо здійснити через термінали, що установлені в приміщеннях таких сервісних центрів МВС. Складання іспиту за відсутності термінала здійснюється за записом адміністраторів сервісного центру", - пише пресслужба.
Зокрема зазначається, що:
- попередній запис можна здійснити лише чотири рази на місяць;
- для реєстрації необхідно пройти електрону ідентифікації, а також зазначати прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, e-mail, обрати послугу, сервісний центр МВС, дату й час;
- запис є індивідуальний.
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