ua en ru
Нд, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще у чотирьох областях відкрили онлайн-запис на іспит з водіння: як оформити талон

Неділя 17 вересня 2023 08:10
UA EN RU
Ще у чотирьох областях відкрили онлайн-запис на іспит з водіння: як оформити талон Фото: Ще у чотирьох областях відкрили онлайн-запис на іспит з водіння: як оформити талон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Доступ до онлайн-запису на практичні іспити з водіння став доступний ще в чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Як пише МВС, кандидати у водії можуть замовити онлайн талон, який генерується на 14 днів вперед, в Києві й:

  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Полтавській;
  • Чернігівській;
  • Львівській;
  • Київській;
  • Одеській;
  • Вінницькій;
  • Рівненській;
  • Житомирській;
  • Кіровоградській;
  • Сумській областях.

"Запис на практичний іспит в інших сервісних центрах можливо здійснити через термінали, що установлені в приміщеннях таких сервісних центрів МВС. Складання іспиту за відсутності термінала здійснюється за записом адміністраторів сервісного центру", - пише пресслужба.

Зокрема зазначається, що:

  • попередній запис можна здійснити лише чотири рази на місяць;
  • для реєстрації необхідно пройти електрону ідентифікації, а також зазначати прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, e-mail, обрати послугу, сервісний центр МВС, дату й час;
  • запис є індивідуальний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідчення
NEWS
Рада може ухвалити Держбюджет-2024 раніше крайнього терміну, - Корнієнко
Рада може ухвалити Держбюджет-2024 раніше крайнього терміну, - Корнієнко
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна