Ще у чотирьох областях відкрили онлайн-запис на іспит з водіння: як оформити талон

Доступ до онлайн-запису на практичні іспити з водіння став доступний ще в чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Як пише МВС, кандидати у водії можуть замовити онлайн талон, який генерується на 14 днів вперед, в Києві й:

Хмельницькій;

Черкаській;

Полтавській;

Чернігівській;

Львівській;

Київській;

Одеській;

Вінницькій;

Рівненській;

Житомирській;

Кіровоградській;

Сумській областях.

"Запис на практичний іспит в інших сервісних центрах можливо здійснити через термінали, що установлені в приміщеннях таких сервісних центрів МВС. Складання іспиту за відсутності термінала здійснюється за записом адміністраторів сервісного центру", - пише пресслужба.

Зокрема зазначається, що: