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Еще в четырех областях открыли онлайн-запись на экзамен по вождению: как оформить талон

Воскресенье 17 сентября 2023 08:10
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Еще в четырех областях открыли онлайн-запись на экзамен по вождению: как оформить талон Фото: Еще в четырех областях открыли онлайн-запись на экзамен по вождению: как оформить талон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Доступ к онлайн-записи на практические экзамены по вождению стал доступен еще в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как пишет МВД, кандидаты в водители могут заказать онлайн талон, который генерируется на 14 дней вперед, в Киеве и:

  • Хмельницкой;
  • Черкасской;
  • Полтавской;
  • Черниговской;
  • Львовской;
  • Киевской;
  • Одесской;
  • Винницкой;
  • Ровенской;
  • Житомирской;
  • Кировоградской;
  • Сумской областях.

"Запись на практический экзамен в других сервисных центрах возможно осуществить через терминалы, установленные в помещениях таких сервисных центров МВД. Сдача экзамена при отсутствии терминала осуществляется по записи администраторов сервисного центра", - пишет пресс-служба.

В частности отмечается, что:

  • предварительную запись можно осуществить только четыре раза в месяц;
  • для регистрации необходимо пройти электронную идентификацию, а также указывать фамилию, имя, отчество, номер телефона, e-mail, выбрать услугу, сервисный центр МВД, дату и время;
  • запись является индивидуальной.

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