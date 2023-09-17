Еще в четырех областях открыли онлайн-запись на экзамен по вождению: как оформить талон
Фото: Еще в четырех областях открыли онлайн-запись на экзамен по вождению: как оформить талон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Доступ к онлайн-записи на практические экзамены по вождению стал доступен еще в четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Как пишет МВД, кандидаты в водители могут заказать онлайн талон, который генерируется на 14 дней вперед, в Киеве и:
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Полтавской;
- Черниговской;
- Львовской;
- Киевской;
- Одесской;
- Винницкой;
- Ровенской;
- Житомирской;
- Кировоградской;
- Сумской областях.
"Запись на практический экзамен в других сервисных центрах возможно осуществить через терминалы, установленные в помещениях таких сервисных центров МВД. Сдача экзамена при отсутствии терминала осуществляется по записи администраторов сервисного центра", - пишет пресс-служба.
В частности отмечается, что:
- предварительную запись можно осуществить только четыре раза в месяц;
- для регистрации необходимо пройти электронную идентификацию, а также указывать фамилию, имя, отчество, номер телефона, e-mail, выбрать услугу, сервисный центр МВД, дату и время;
- запись является индивидуальной.
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