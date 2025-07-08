Ще більше шансів виїхати: "Укрзалізниця" додала дні курсування евакуаційного потяга

Що відомо про евакуаційний потяг

Відправлення з Сум - о 17:52.

Прибуття в Ужгород - о 15:36 наступного дня.

Для тих, хто попередньо записався на евакуацію, проїзд безкоштовний. Кожен рейс передбачає 12 евакуаційних місць. На поїзд, який відправлятиметься сьогодні, 8 липня, всі місця вже заброньовані.

Поїзд зупинятиметься на таких станціях: Дарниця, Київ-Пасажирський, Новоград-Волинський, Шепетівка, Славута, Здолбунів, Дубно, Броди, Львів, Самбір, Ужгород

Щоб записатися, слід звернутися до транзитного центру за телефоном: 068 937 0000.

Графік наступних рейсів:

14, 22, 28 липня;

5, 11, 19, 25 серпня;

2, 8, 16, 22, 30 вересня.

Ініціативу реалізовано за погодженням з "Укрзалізницею". Раніше в ОВА пояснювали, що евакуація необхідна через постійну небезпеку для життя цивільних у прикордонних громадах.