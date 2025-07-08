Ще більше шансів виїхати: "Укрзалізниця" додала дні курсування евакуаційного потяга

Через постійну загрозу обстрілів мешканці прикордонних районів Сумської області можуть евакуюватися безкоштовним потягом до західної частини України. Йдеться про рейс №45 "Суми - Ужгород", який курсує щотижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Відправлення з Сум - о 17:52.
Прибуття в Ужгород - о 15:36 наступного дня.
Для тих, хто попередньо записався на евакуацію, проїзд безкоштовний. Кожен рейс передбачає 12 евакуаційних місць. На поїзд, який відправлятиметься сьогодні, 8 липня, всі місця вже заброньовані.
Поїзд зупинятиметься на таких станціях: Дарниця, Київ-Пасажирський, Новоград-Волинський, Шепетівка, Славута, Здолбунів, Дубно, Броди, Львів, Самбір, Ужгород
Щоб записатися, слід звернутися до транзитного центру за телефоном: 068 937 0000.
Графік наступних рейсів:
Ініціативу реалізовано за погодженням з "Укрзалізницею". Раніше в ОВА пояснювали, що евакуація необхідна через постійну небезпеку для життя цивільних у прикордонних громадах.
Нагадаємо, у соцмережах почала поширюватися інформація про те, що "Укрзалізниця" скасовує поїзди до Сумської області. Однак у компанії спростували цю інформацію. Наразі всі поїзди курсують за графіком, а продаж квитків відкривають за 10 діб до відправлення, а не за 20, як зазвичай.
Таке рішення пов’язане з безпековою ситуацією в регіоні й ухвалюється спільно з військовими адміністраціями. У разі змін у русі поїздів компанія обіцяє оперативно інформувати пасажирів через офіційні канали.
Із Сум продовжують курсувати потяги до Києва, Львова, Рахова та Ужгорода.
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