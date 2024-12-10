Ще більше потужності: супердизель Cummins для пікапів RAM оновили

Супердизель Cummins для американських пікапів RAM стане ще потужнішим. Оновлений двигун отримав 435 сил і 1458 Нм тяги. Під цей мотор інженерам навіть доведеться замінити і доопрацювати трансмісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoevolution .

Важкі пікапи 2025 року модельного року отримають глибоко модернізований двигун. Рядна "шістка" об'ємом 6,7 літра обзаведеться іншою головкою блоку, іншою паливною магістраллю, новим турбокомпресором, отримає оригінальний впуск і високопродуктивний масляний фільтр. У результаті віддача збільшиться до 435 кінських сил та 1458 Нм.

Дизель Cummins з піковим тяговим моментом у 1458 Нм доступний вже чотири роки, але досі він розвивав 425 кінських сил і встановлювався тільки на найважчі версії RAM 3500 HD. За неофіційними даними, у 2025 модельному році супердвигун запропонують навіть для "молодшої" серії 2500. Також зміниться трансмісія: на зміну автомату Chrysler, або Aisin прийде коробка передач ZF PowerLine.

Зараз німецький виробник компонентів заявляє, що піковий момент для цього "автомата" становить 1356 Нм, тобто під двигун Cummins доведеться додатково посилювати весь вузол. Альтернативою супердизелю може стати глибоко модернізований бензиновий Hemi V8.