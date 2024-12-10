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Еще больше мощности: супердизель Cummins для пикапов RAM обновили

Вторник 10 декабря 2024 16:44
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Еще больше мощности: супердизель Cummins для пикапов RAM обновили Фото: супердизель Cummins для пикапов RAM обновили (cummins.com)
Автор: Константин Широкун

Супердизель Cummins для американских пикапов RAM станет еще более мощным. Обновленный двигатель получил 435 сил и 1458 Нм тяги. Под этот мотор инженерам даже придется поменять и доработать трансмиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoevolution.

Тяжелые пикапы 2025 модельного года получат глубоко модернизированный двигатель. Рядная "шестерка" объемом 6,7 литра обзаведется другой головкой блока, другой топливной магистралью, новым турбокомпрессором, получит оригинальный впуск и высокопроизводительный масляный фильтр. В результате отдача увеличится до 435 лошадиных сил и 1458 Нм.

Дизель Cummins с пиковым тяговым моментом в 1458 Нм доступен уже четыре года, но до сих пор он развивал 425 лошадиных сил и устанавливался только на самые тяжелые версии RAM 3500 HD. По неофициальным данным, в 2025 модельном году супердвигатель предложат даже для "младшей" серии 2500. Также изменится трансмиссия: на смену автомату Chrysler или Aisin придет коробка передач ZF PowerLine.

Сейчас немецкий производитель компонентов заявляет, что пиковый момент для этого автомата составляет 1356 Нм, то есть под двигатель Cummins придется дополнительно усиливать весь узел. Альтернативой супердизеля может стать глубоко модернизированный бензиновый Hemi V8.

Еще больше мощности: супердизель Cummins для пикапов RAM обновили

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