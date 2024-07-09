Ще більше Patriot і "незворотність" шляху до НАТО: що отримає Україна від саміту у Вашингтоні

На саміті НАТО у Вашингтоні, який триває з 9 по 11 липня, буде зафіксовано "незворотність" шляху України до Альянсу. Також буде йтися про посилення протиповітряної оборони, Україна прагне отримати десять систем Patriot вже до кінця 2024 року.
Про це повідомляють поінформовані джерела РБК-Україна.
За словами співрозмовника, у Вашингтоні Україна може розраховувати на ряд позитивних для неї рішень. Зокрема, у фінальному комюніке саміту буде підкреслено "незворотність" шляху України до членства в альянсі. Це буде кроком вперед порівняно із рішенням попереднього саміту НАТО у Вільнюсі.
У рамках саміту також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участі президентів України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.
Також запланована зустріч лідерів держав, які уклали безпекові угоди з Україною. "Очікуються рішення щодо поглиблення співпраці та координації між країнами, які підписали угоди, для зміцнення обороноздатності України", – сказав співрозмовник РБК-Україна.
Крім того, обговорюється посилення протиповітряної оборони України. Кількість та конкретна номенклатура стане відома в ході саміту. За інформацією РБК-Україна, Київ волів би зафіксувати конкретне зобов'язання - союзники мають поставити десять систем Patriot до кінця року.
Також буде посилено взаємодію України з Альянсом, а саме, через посилення присутності НАТО в Україні та створення нової структури для координації допомоги Україні "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).
З вівторка, 9 липня, по четвер, 11 липня, у Вашингтоні пройде саміт НАТО. У На ньому країни-члени Альянсу будуть обговорювати ситуацію в Україні та її євроатлантичну інтеграцію.
Також на саміті буде присутній президент України Володимир Зеленський, який уже прибув до Вашингтона.
Раніше він розповідав, що очікує від саміту результатів у питанні протиповітряної оборони.
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