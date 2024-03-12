Ще 900 окупантів та 27 ББМ. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 12 березня становили 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 425 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 автомобілі, 43 дрони та 27 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ незначно просунулися до північної частини Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча українські сили, ймовірно, останнім часом не просувалися.
В Україні на фронті протягом доби сталося 72 бойові зіткнення.
Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітного ракетного комплексу Бук-М1 та радіолокаційного комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".
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