Еще 900 оккупантов и 27 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника 12 марта, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 425 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 автомобиля, 43 дрона и 27 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составили:
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ незначительно продвинулись в северную часть Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя украинские силы, вероятно, в последнее время не продвигались.
В Украине на фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".
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