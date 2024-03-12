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Еще 900 оккупантов и 27 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: генштаб обновил потери РФ за сутки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро вторника 12 марта, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 425 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 автомобиля, 43 дрона и 27 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 425 890 (+910) человек ликвидировано;
  • танков - 6747 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 901 (+27) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 522 (+23) ед.;
  • РСЗО - 1016 ед.;
  • средства ПВО - 713 (+2) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8184 (+43) ед.;
  • крылатые ракеты - 1920 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13 870 (+44) ед.;
  • специальная техника - 1691 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ незначительно продвинулись в северную часть Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя украинские силы, вероятно, в последнее время не продвигались.

В Украине на фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

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