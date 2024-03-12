Еще 900 оккупантов и 27 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 425 890 (+910) человек ликвидировано;

танков - 6747 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 12 901 (+27) ед.;

артиллерийских систем - 10 522 (+23) ед.;

РСЗО - 1016 ед.;

средства ПВО - 713 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8184 (+43) ед.;

крылатые ракеты - 1920 (+1) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13 870 (+44) ед.;

специальная техника - 1691 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ незначительно продвинулись в северную часть Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя украинские силы, вероятно, в последнее время не продвигались.

В Украине на фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".