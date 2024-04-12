Ще 9 танків та понад 800 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 451730 (+840) осіб ліквідовано;

танків - 7146 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 13698 (+19) од.;

артилерійських систем - 11486 (+34) од.;

РСЗВ - 1042 (+2) од.;

засоби ППО - 755 (+1) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9161 (+57) од.;

крилаті ракети - 2087 (+18) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 15339 (+41) од.;

спеціальна техніка - 1888 (+6) од.

Ситуація на фронті

Раніше в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 12 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що окупанти намагаються прорватися на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.