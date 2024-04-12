Ще 9 танків та понад 800 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Українські захисники за добу ліквідували ще 840 російських загарбників, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 451 730 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили ще 9 танків та 34 артсистем окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 12 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.04.24 орієнтовно склали:
Раніше в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 12 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень.
У військовому командуванні зазначили, що окупанти намагаються прорватися на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.
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