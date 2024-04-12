Еще 9 танков и более 800 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 840 российских захватчиков, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 451 730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили еще 9 танков и 34 артсистем оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю постройку Генерального штаба ВСУ 12 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили:
Ранее в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 12 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений.
В военном командовании отметили, что оккупанты пытаются прорваться на Бахмутском и Новопавловском направлениях.
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