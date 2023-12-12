Ще 800 окупантів, танки та ББМ: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 12 грудня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 19 ББМ та 3 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.12.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили 42 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Ракетні війська уразили 3 районах зосередження особового складу противника.
Також, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) українські війська 11 грудня продовжили контрнаступні операції у західній частині Запорізької області. Також ЗСУ продовжували проводити наземні операції в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.
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