Еще 800 оккупантов, танки и ББМ: Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 12 декабря, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 340 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 19 ББМ и 3 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили 42 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Ракетные войска поразили в 3 районах сосредоточения личного состава противника.
Также, согласно отчету Института изучения войны (ISW) украинские войска 11 декабря продлили контрследующие операции в западной части Запорожской области . Также ВСУ продолжали проводить наземные операции в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.
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