Ще 770 окупантів та понад 40 артсистем: Генштаб оновив втрати росармії в Україні
Сили оборони України за добу ліквідували ще 770 російських окупантів, і таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 454 420 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили ще 6 танків та 41 артсистему противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 15 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 454420 (+770) осіб ліквідовано;
- танків - 7180 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 13796 (+31) од.;
- артилерійських систем - 11593 (+41) од.;
- РСЗВ - 1046 од.;
- засоби ППО - 758 од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31) од.;
- крилаті ракети - 2092 (+3) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51) од.;
- спеціальна техніка - 1908 (+3) од.
Ситуація на фронті
Раніше повідомлялося, що в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 12 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 54 бойових зіткнень.
У військовому командування зазначили, що російські окупанти найбільше атакували на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.
Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російським окупантам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Це створить умови для подальшого просування РФ до Краматорської агломерації.
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