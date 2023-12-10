Ще 700 знищених загарбників. Генштаб оновив втрати ворога за добу

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 338 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 700 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня 2023 року орієнтовно склали:
Наразі наступальні дії українських військових зосередилися на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та, як повідомляють у Генштабі, проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.
Важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута.
Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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