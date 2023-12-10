Еще 700 уничтоженных захватчиков. Генштаб обновил потери врага за сутки

Потери России в войне против Украины уже превысили 338 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 700 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 10 декабря 2023 года ориентировочно составили:
В настоящее время наступательные действия украинских военных сосредоточились на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и, как сообщают в Генштабе, проводят наступательную операцию в Запорожской области.
Тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута.
Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.
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