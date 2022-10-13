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Ще 6 суден вийшли з портів Одеси до країн Азії та Європи

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Одеса, Четвер 13 жовтня 2022 11:13
Ще 6 суден вийшли з портів Одеси до країн Азії та Європи Фото: шість суден вийшли з одеських портів 13 жовтня (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 13 жовтня, шість суден вийшли з одеських портів, експортувавши 154 тисяч тонн української агропродукції до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"Зернова ініціатива": 6 суден експортували 154 тисяч тонн української агропродукції з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи", - йдеться в повідомленні.

Ще 6 суден вийшли з портів Одеси до країн Азії та Європи

А саме:

  • з Одеського порту вийшов балкер DIGNITY;
  • з порту "Чорноморськ" вийшли - WEI HE, YAF S;
  • з порту "Південний" вийшли судна AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 7,38 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 331 судно з агропродукцією до країн Азії, Європи та Африки", - додали в відомстві.

Як повідомлялося, днем раніше з одеських портів вийшли ще 9 суден із 150 тисячами тонн агропродукції. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

До цього уряд вирішив виділити гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Голодуючим країнам Африки відправлять 50 тисяч тонн пшениці.

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