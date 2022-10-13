Еще 6 судов вышли из портов Одессы в страны Азии и Европы
В четверг, 13 октября, шесть судов вышли из одесских портов, экспортировав 154 тысяч тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.
"Зерновая инициатива": 6 судов экспортировали 154 тысячи тонн украинской агропродукции из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.
А именно:
- из Одесского порта вышел балкер DIGNITY;
- из порта "Черноморск" вышли - WEI HE, YAF S;
- из порта "Южный" вышли суда AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD.
"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 7,38 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 331 судно с агропродукцией в страны Азии, Европы и Африки", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось, днем ранее из одесских портов вышли еще 9 судов со 150 тысячами тонн агропродукции. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.
До этого правительство решило выделить гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Голодающим странам Африки отправят 50 тысяч тонн пшеницы.
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